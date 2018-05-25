Це провокація: міністр відреагував на бійку українців із фанатами Ліверпуля
|Постраждалий фанат Ліверпуля у Києві
Побиття українськими фанатами вболівальників Ліверпуля у центрі Києва - провокація з метою дестабілізувати ситуацію.
Про це заявив міністр молоді та спорту під час виступу у Верховній Раді.
"Вчорашній інцидент з побиттям вболівальників Ліверпуля свідчить про те, що окремі провокатори будуть робити все, аби дестабілізувати ситуацію. Дякую Нацполіції за оперативну реакцію і за те, що були затримані ті, хто побив вболівальників. Сподіваюсь на відкрите і прозоре розслідування таких вчинків", - цитує Жданова УНН.
Нагадаємо, інцидент стався 24 травня за два дні до фіналу Ліги чемпіонів у Києві між Ліверпулем та Реалом. Близько 20 фанатів київського ЦСКА здійснило напад на англійців, коли ті відпочивали у ресторані біля НСК Олімпійський.
Раніше повідомлялося, що британські фанати відмовилися писати заяви на українців про побиття, а поліція склала адмін протоколи на двох затриманих.
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