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25.05.2018  15:59

Хачеріді: Отримав пропозицію від ПАОК, там грає мій друг

 Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді, який залишить команду Олександра Хацкевича, може продовжити кар'єру у грецькому ПАОКу.

Про це розповів сам Хачеріді в інтерв'ю місцевим ЗМІ. 

"Отримав пропозицію від ПАОКа і в даний момент веду переговори з клубом. Коли прийму рішення, ви дізнаєтеся більше. Швидше за все, знадобиться 7-10 днів, щоб ситуація прояснилася, і я міг дати точну відповідь на це питання ", - сказав Хачеріді.

"У ПАОК грає мій друг Євген Шахов (екс-гравець Дніпра - ред.). Це хороша команда з відмінним стадіоном і атмосферою на стадіоні. Шахов розповів мені багато хорошого про місто, команду, стадіон та структуру клубу", - цитує захисника СпортАрена.

Нагадаємо, Хачеріді має контракт із Динамо до кінця червня, але не збирається його продовжувати. 

За київську команду Євген виступає з 2009 року. За цей час він провів 237 матчів, забивши у них 8 голів та віддавши 2 гольові передачі. 

Раніше повідомлялося, що Хачеріді пішов на відкритий конфлікт із Хацкевичем під час матчу Ліги Європи між Динамо та Лаціо.

Раніше Хацкевич розповів про деталі конфлікту із Хачеріді





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