Скандальний матеріал про Козловського в одному зі ЗМІ повернули на сайт

Роман Андрейко

На сайті Футбол 24 знову з'явився видалений матеріал про президента Руха Григорія Козловського.

Причини повернення статті назвав гендиректор Медіахолдингу Люкс Роман Андрейко.

"Оскільки в інтернеті, зокрема у Facebook, розвели справжній ср*ч з приводу знятої із сайту football24.ua статті, керівництво Медіахолдингу Люкс прийняло рішення повернути текст на сайт для того, аби читачі самі переконалися у двох речах:

– масштаби роздутого скандалу не співрозмірні із "масштабами" містечкової теми – читайте і переконаєтеся самі;

– у нашому холдингу не було і немає цензури (в чому легко переконатися, поспілкувавшись із журналістами чи редакторами наших медіа "тет-а-тет")", - написав Андрейко.

Зазначимо, що Футбол 24 входить у медіа-холдинг, який контролює мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що керівництво холдингу самостійно прибрало цей матеріал із сайту, через що головний редактор і журналіст видання звільнилися.