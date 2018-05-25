Скандальний матеріал про Козловського в одному зі ЗМІ повернули на сайт
|Роман Андрейко
На сайті Футбол 24 знову з'явився видалений матеріал про президента Руха Григорія Козловського.
Причини повернення статті назвав гендиректор Медіахолдингу Люкс Роман Андрейко.
"Оскільки в інтернеті, зокрема у Facebook, розвели справжній ср*ч з приводу знятої із сайту football24.ua статті, керівництво Медіахолдингу Люкс прийняло рішення повернути текст на сайт для того, аби читачі самі переконалися у двох речах:
– масштаби роздутого скандалу не співрозмірні із "масштабами" містечкової теми – читайте і переконаєтеся самі;
– у нашому холдингу не було і немає цензури (в чому легко переконатися, поспілкувавшись із журналістами чи редакторами наших медіа "тет-а-тет")", - написав Андрейко.
Зазначимо, що Футбол 24 входить у медіа-холдинг, який контролює мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, що керівництво холдингу самостійно прибрало цей матеріал із сайту, через що головний редактор і журналіст видання звільнилися.
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