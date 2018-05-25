Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 16:57
Клуб Першої ліги несподівано розпочав процедуру ліквідації
Харківський Геліос найближчим часом має зникнути з футбольної картки України.
Про це повідомляє спортарена.
За інформацією виданння, всі працівники клубу написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Футболісти з початку липня отримають статус вільних агентів.
Імовірна причина - керівництво втратило інтерес до футболу. У клуба були невеликі фінансові проблеми, але не серйозні.
Раніше повідомлялося, що Геліос з наступного сезону змінить назву і власника.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій