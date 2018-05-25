Клуб Першої ліги несподівано розпочав процедуру ліквідації

Харківський Геліос найближчим часом має зникнути з футбольної картки України.

Про це повідомляє спортарена.

За інформацією виданння, всі працівники клубу написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Футболісти з початку липня отримають статус вільних агентів.

Імовірна причина - керівництво втратило інтерес до футболу. У клуба були невеликі фінансові проблеми, але не серйозні.

Раніше повідомлялося, що Геліос з наступного сезону змінить назву і власника.