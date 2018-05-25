Фанат Ліверпуля: Ця бійка була жахливою, ми приїхали просто дивитися футбол

Уболівальники Ліверпуля в шоці від бійки з українцями.

Про це повідомив один із англійців, який був на місці подій, пише Mirror.

"Ми обговорювали свої справи. Я приїхав сюди не за тим, щоб битися, я просто хотів подивитися футбол. Ми були там близько чотирьох годин, а потім на нас напали, ніби зграя собак. Це було жахливо", - розповів фанат.

"Ми просто вечеряли. Не робили нічого поганого. А вони почали буквально штурмувати це місце - кидали скло і столи. Це було жахливо", - цитує англійця Трибуна.

Нагадаємо, що в мережі вже з'явилося відео інциденту.

Пізніше міністр відреагував на бійку українців із фанатами Ліверпуля.