Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 17:39
Фанат Ліверпуля: Ця бійка була жахливою, ми приїхали просто дивитися футбол
Уболівальники Ліверпуля в шоці від бійки з українцями.
Про це повідомив один із англійців, який був на місці подій, пише Mirror.
"Ми обговорювали свої справи. Я приїхав сюди не за тим, щоб битися, я просто хотів подивитися футбол. Ми були там близько чотирьох годин, а потім на нас напали, ніби зграя собак. Це було жахливо", - розповів фанат.
"Ми просто вечеряли. Не робили нічого поганого. А вони почали буквально штурмувати це місце - кидали скло і столи. Це було жахливо", - цитує англійця Трибуна.
Нагадаємо, що в мережі вже з'явилося відео інциденту.
Пізніше міністр відреагував на бійку українців із фанатами Ліверпуля.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій