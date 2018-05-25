Мер Львова Садовий: Зняття матеріалу про Козловського з Футбол 24 було неправильним кроком
|Андрій Садовий
Мер Львова і власник Медіахолдингу Люкс Андрій Садовий розкритикував дії керівництва сайту Футбол 24 щодо зняття матеріалу про президента Руха Григорія Козловського.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
"Ситуація зі звільненням двох журналістів з сайту Футбол 24 це зайва для мене можливість підкреслити - я не беру участь у редакційній діяльності медіа, який належать моїй сім'ї. Зрештою, Олександр Гапоненко у своїй замітці це підтверджує", - акцентував власник ЗМІ.
"Так, мені часто телефонують і просять вплинути. Особливо це стосується розслідувальних проектів, які виходять на 24-му. Такі розмови закінчуються швидко", - запевнив Садовий.
"У ситуації з журналістами Футбол 24 вважаю, що зняття матеріалу з сайту було неправильним кроком. Маю велику надію, що у керівництва і журналістів ще є шанс порозумітися", - написав мер Львова.
Нагадаємо, що керівництво холдингу самостійно прибрало цей матеріал із сайту, через що головний редактор і журналіст видання звільнилися.
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