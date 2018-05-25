Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 17:20
Команда Шевченка розгромила легенд УЄФА і зіграє з легендами Реала
|Фото - Інформатор
Команда головного тренера збірної України Андрія Шевченка виграла у команди легенд УЄФА в товариському турнірі в центрі Києва.
Відтак, Шевченко і його друзі зіграють у фіналі з легендами Реала, зокрема Роберто Карлосом і Луїшем Фігу.
У матчі за третє місце зіграють легенди Ліверпуля та УЄФА.
Команда Шевченка - Легенди УЄФА 5:1
Голи: Воронін, Ребров, Шевченко, Левченко
Нагадаємо, що Шевченко забив і віддав гольовий пас в прощальному матчі Пірло. ВІДЕО.
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