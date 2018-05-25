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25.05.2018  18:51

Скандальні російські банери все-таки розмістять на Олімпійському під час фіналу Ліги чемпіонів

 

Банери російського Газпрома будуть розміщені в чаші стадіону НСК Олімпійський під час фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Так, я був на стадіоні і бачив логотип Газпрому. Останні переговори з цього приводу я провів 24 травня, особливо це стосувалося НСК Олімпійський, з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом, який пояснив, що є контракт UEFA з Газпромом, який є генеральним спонсором", - написав міністр на фейсбук.

"Я також просив прибрати з НСК Олімпійський відповідну символіку Газпрому. На жаль, мені сказали, що це неможливо. Хоча я наполягав і пояснював, що це може викликати негативну реакцію з боку наших уболівальників", - додав Жданов.

Раніше повідомлялося, що символіки Газпрому на стадіоні не буде.





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