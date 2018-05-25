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25.05.2018  19:15

Салах став найкращим у цьогорічній Лізі чемпіонів за важливим показником

Мохамед Салах

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розвинув найбільшу швидкість у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Єгиптянин розігнався до 33,8 км/год.

За ним ідуть нападник МЮ Маркус Решфорд (33,5), захисник Ман Сіті Кайл Вокер (33,3), хавбек Барселони Усман Дембеле (33,3) і захисник Роми Костас Манолас (33,1).

Нагадаємо, що Салах став найкращим гравцем сезону в АПЛ.





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