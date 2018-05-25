Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 19:15
Салах став найкращим у цьогорічній Лізі чемпіонів за важливим показником
|Мохамед Салах
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розвинув найбільшу швидкість у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Єгиптянин розігнався до 33,8 км/год.
За ним ідуть нападник МЮ Маркус Решфорд (33,5), захисник Ман Сіті Кайл Вокер (33,3), хавбек Барселони Усман Дембеле (33,3) і захисник Роми Костас Манолас (33,1).
Нагадаємо, що Салах став найкращим гравцем сезону в АПЛ.
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