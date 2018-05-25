Караваєв: Селезньов створює хорошу атмосферу в збірній
|Олександр Караваєв
Нападник турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов створює хорошу атмосферу в таборі збірної України.
Про це розповів захисник синьо-жовтих Олександр Караваєв.
"У футбол хочеться грати завжди, а коли захищаєш честь країни, це подвійна відповідальність. Коли виконавець перебуває в постійному ігровому тонусі, виходячи на поле як мінімум раз на тиждень, то насититися футболом важко", - пояснив гравець.
"На першому тренуванні ми пробіглися, пограли в квадрати, щоб підняти емоційний фон. Тому все нормально", - запевнив футболіст Зорі.
"Звичайно Селезньов підсилив команду. Він і в колективі створює хорошу атмосферу, і навіть на першому тренуванні було видно, що Женя перебуває в хорошій формі", - цитує Караваєва Команда №1.
Нагадаємо, що команда Селезньова тріумфувала у фіналу Кубку Туреччини.
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