Караваєв: Селезньов створює хорошу атмосферу в збірній

Олександр Караваєв

Нападник турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов створює хорошу атмосферу в таборі збірної України.

Про це розповів захисник синьо-жовтих Олександр Караваєв.

"У футбол хочеться грати завжди, а коли захищаєш честь країни, це подвійна відповідальність. Коли виконавець перебуває в постійному ігровому тонусі, виходячи на поле як мінімум раз на тиждень, то насититися футболом важко", - пояснив гравець.

"На першому тренуванні ми пробіглися, пограли в квадрати, щоб підняти емоційний фон. Тому все нормально", - запевнив футболіст Зорі.

"Звичайно Селезньов підсилив команду. Він і в колективі створює хорошу атмосферу, і навіть на першому тренуванні було видно, що Женя перебуває в хорошій формі", - цитує Караваєва Команда №1.

Нагадаємо, що команда Селезньова тріумфувала у фіналу Кубку Туреччини.