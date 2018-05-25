Зінченко став головним постачальником очок для Манчестер Сіті

Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найфартовішим футболістом для команди в цьому сезоні.

Про це повідомляє Команда №1.

Українець провів 14 матчів у складі городян, у яких здобуто 13 перемог і одна поразка. В середньому англійський клуб набирав 2,79 очка за матч. Це найкращий показник серед футболістів, які провели на полі мінімум 1 000 хвилин за сезон.

Друге місце в цьому рейтингу дісталося Еліакіму Мангаля (2,67), третє - Фабіану Делфу (2,62), четверте - Давіду Сільві (2,60), п'яте - Кайлу Вокеру (2,58).

Емерік Лапорт (2,08), Ілкай Гюндоган (2,44) і Даніло (2,45) стали найгіршими за цим показником.

У середньому Манчестер Сіті набирав 2,49 очка у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду по футболісту Наполі.