Клопп: Ми не можемо змагатися з Реалом на його рівні

Юрген Клопп / УЄФА

Англійський Ліверпуль не дотягує до рівня мадридського Реала.

Про це на передматчевій прес-конференції сказав головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Досвід є дуже важливим. Реал матиме перевагу перед поєдинком, але все вирішується на полі. Мадридці дуже сильні, та вони ще не грали проти нас. Ми дісталися фіналу, оскільки ми – Ліверпуль. Такі матчі в крові цього клубу. Він звик до великих перемог. Ми не можемо змагатися з Реалом на його рівні, але у футболі для того, щоб перетягнути суперника на свій рівень, існує тактика", - зауважив фахівець.

"Півтора року тому у нас уже була хороша команда. Можливо, вже тоді хтось із нас мріяв про фінал. Гра, яку ми демонстрували, дозволяла це робити. Так зародився командний дух, який є нашою найпотужнішою зброєю. Це нормально, що більшість наших гравців нервуватимуться перед завтрашнім матчем. Та все ж це лише гра, дуже відповідальна, але звичайний футбольний матч", - цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня в Києві о 21:45.

Нагадаємо, що фанатів Ліверпуля жорстко атакували у Києві. ВІДЕО.