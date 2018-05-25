Фред: Є велика пропозиція від МЮ, але я зосереджений на чемпіонаті світу

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред сконцентрований на прийдешньому чемпіонаті світу в Росії.

Про це повідомляє ESPN.

"Переговори були на просунутій стадії з січня, якщо я не помиляюся. Також можливим був трансфер у Манчестер Сіті. Незабаром після цього обидва клуби провели переговори з Шахтарем і моїми агентами", - розповів бразилець.

"Якщо я не помиляюся, то була велика пропозиція від МЮ. Але я зосереджений на чемпіонаті світу. Мої агенти на чолі з Жілберто Сілвою, зроблять для мене якнайкраще. Він дуже спокійний хлопець, якому я даю свободу в обранні рішень, бо я йому довіряю", - зауважив хавбек.

"Для мене честь бути на радарі у двох великих тренерів. Я багатогранний футболіст, можу зіграти на обох позиціях у півзахисті. Деякі тренери потребують футболістів з такими якостями, це і приваблює до мене інтерес", - цитує Фреда Трибуна.

Раніше повідомлялося, що МЮ хоче завершити трансфер Фреда до старту ЧС-2018.

Однак пізніше стало відомо, що цей трансфер відкладено.

Нагадаємо, збрна Бразилії розпочне виступи на ЧС-2018 матчем проти Швейцарії 17 червня.