Фред: Є велика пропозиція від МЮ, але я зосереджений на чемпіонаті світу
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред сконцентрований на прийдешньому чемпіонаті світу в Росії.
Про це повідомляє ESPN.
"Переговори були на просунутій стадії з січня, якщо я не помиляюся. Також можливим був трансфер у Манчестер Сіті. Незабаром після цього обидва клуби провели переговори з Шахтарем і моїми агентами", - розповів бразилець.
"Якщо я не помиляюся, то була велика пропозиція від МЮ. Але я зосереджений на чемпіонаті світу. Мої агенти на чолі з Жілберто Сілвою, зроблять для мене якнайкраще. Він дуже спокійний хлопець, якому я даю свободу в обранні рішень, бо я йому довіряю", - зауважив хавбек.
"Для мене честь бути на радарі у двох великих тренерів. Я багатогранний футболіст, можу зіграти на обох позиціях у півзахисті. Деякі тренери потребують футболістів з такими якостями, це і приваблює до мене інтерес", - цитує Фреда Трибуна.
Раніше повідомлялося, що МЮ хоче завершити трансфер Фреда до старту ЧС-2018.
Однак пізніше стало відомо, що цей трансфер відкладено.
Нагадаємо, збрна Бразилії розпочне виступи на ЧС-2018 матчем проти Швейцарії 17 червня.
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