Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 19:28
Дніпро зіграв унічию з Нікополем. Інші матчі Другої ліги
25 травня в Другій лізі відбудлися два матчі.
В групі А Арсенал-Київщина програв Ниві, а в групі Б Дніпро поділив очки з Нікополем.
Нагадаємо, що перед цим Дніпро поступився Реал-Фармі.
Чемпіонат України
Друга ліга
Група А
28 тур
25 травня
Арсенал-Київщина - Нива 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1- 61 Литовченко, 0:2 - 75 Аланчук
Група Б
32 тур
Дніпро - Нікополь 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 42 Кобак, 1:1 - 65 пенальті Коломоєць
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