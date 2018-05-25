Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 22:20
Бари, ресторани і гарні дівчата: стало відомо, чим цікавляться іспанські журналісти в Києві
Іспанську пресу найбільше хвилює де в Києві можна погуляти.
Про це в прямому ефірі footballhub на фейсбук повідомила українська журналістка, яка співпрацює з іспанськими медіа.
Вона наголосила, що іспанцям не сподобалися ціни на проживання і українська їжа. А найперше, що їх цікавило в Києві - де можна погуляти.
Нагадаємо, що фанатів Ліверпуля жорстко атакували у Києві. ВІДЕО.
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