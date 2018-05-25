Бари, ресторани і гарні дівчата: стало відомо, чим цікавляться іспанські журналісти в Києві

Іспанську пресу найбільше хвилює де в Києві можна погуляти.

Про це в прямому ефірі footballhub на фейсбук повідомила українська журналістка, яка співпрацює з іспанськими медіа.

Вона наголосила, що іспанцям не сподобалися ціни на проживання і українська їжа. А найперше, що їх цікавило в Києві - де можна погуляти.

Нагадаємо, що фанатів Ліверпуля жорстко атакували у Києві. ВІДЕО.