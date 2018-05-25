Зідан: Не думаємо, що перемога дістанеться саме нам

Зінедін Зідан / УЄФА

Мадридський Реал не вважає себе фаворитом у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це на передматчевій прес-конференції заявив наставник вершкових Зінедін Зідан.

"Цей момент неповторний – іншого сьогодні чи завтра не буде. Чи відчуваємо ми тиск? Це життя. Тиск робить нас кращими", - зауважив француз.

"Люди можуть обговорювати фаворита, але нам відомо, що в такому матчі його немає. Як і в будь-якому фіналі, шанси команд є рівними. Ми повинні продемонструвати свою гру та здобути перемогу. Фаворитами ми себе не вважаємо і не думаємо, що перемога повинна дістатися саме нам", - цитує Зідана УЄФА.

Фінал ЛЧ відбудеться 26 травня в Києві о 21:45.

Нагадаємо, тренер Ліверпуля Клопп заявив, що його команда не може змагатися на рівні з Реалом.