Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 22:38
Зідан: Не думаємо, що перемога дістанеться саме нам
|Зінедін Зідан / УЄФА
Мадридський Реал не вважає себе фаворитом у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Про це на передматчевій прес-конференції заявив наставник вершкових Зінедін Зідан.
"Цей момент неповторний – іншого сьогодні чи завтра не буде. Чи відчуваємо ми тиск? Це життя. Тиск робить нас кращими", - зауважив француз.
"Люди можуть обговорювати фаворита, але нам відомо, що в такому матчі його немає. Як і в будь-якому фіналі, шанси команд є рівними. Ми повинні продемонструвати свою гру та здобути перемогу. Фаворитами ми себе не вважаємо і не думаємо, що перемога повинна дістатися саме нам", - цитує Зідана УЄФА.
Фінал ЛЧ відбудеться 26 травня в Києві о 21:45.
Нагадаємо, тренер Ліверпуля Клопп заявив, що його команда не може змагатися на рівні з Реалом.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій