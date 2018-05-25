Ребров: Кажу Кличку: "Ти зіграв на нуль", а він мені - "Як це на нуль? Не розумію"

Андрій Воронін, Сергій Ребров і Володмир Кличко / Реаліст

Колишній боксер Володимир Кличко не дуже обізнаний у футбольній термінології.

Про це розповів екс-наставник Динамо Сергій Ребров після турніру легенд на київському Хрещатику.

"Я йому кажу: "Ти зіграв на нуль". А він мені: "Як це на нуль, не розумію?". У боксі немає такого - "на нуль", там завжди удари пропускаєш. Якщо він не пропустив гол - значить, якісний воротар", - цитує Реброва Сегодня.

Нагадаємо, що Ребров і Кличко грали в команді Шевченка, яка у фіналі зіграла внічию з легендами Реала.