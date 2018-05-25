Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 22:56
Ребров: Кажу Кличку: "Ти зіграв на нуль", а він мені - "Як це на нуль? Не розумію"
|Андрій Воронін, Сергій Ребров і Володмир Кличко / Реаліст
Колишній боксер Володимир Кличко не дуже обізнаний у футбольній термінології.
Про це розповів екс-наставник Динамо Сергій Ребров після турніру легенд на київському Хрещатику.
"Я йому кажу: "Ти зіграв на нуль". А він мені: "Як це на нуль, не розумію?". У боксі немає такого - "на нуль", там завжди удари пропускаєш. Якщо він не пропустив гол - значить, якісний воротар", - цитує Реброва Сегодня.
Нагадаємо, що Ребров і Кличко грали в команді Шевченка, яка у фіналі зіграла внічию з легендами Реала.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій