Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
303 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
25.05.2018  22:56

Ребров: Кажу Кличку: "Ти зіграв на нуль", а він мені - "Як це на нуль? Не розумію"

Андрій Воронін, Сергій Ребров і Володмир Кличко / Реаліст

Колишній боксер Володимир Кличко не дуже обізнаний у футбольній термінології.

Про це розповів екс-наставник Динамо Сергій Ребров після турніру легенд на київському Хрещатику.

"Я йому кажу: "Ти зіграв на нуль". А він мені: "Як це на нуль, не розумію?". У боксі немає такого - "на нуль", там завжди удари пропускаєш. Якщо він не пропустив гол - значить, якісний воротар", - цитує Реброва Сегодня.

Нагадаємо, що Ребров і Кличко грали в команді Шевченка, яка у фіналі зіграла внічию з легендами Реала.





Читай також
Папа не потрапив: Ребров назвав свою команду-мрію, в яку не потрапив Віктор Леоненко. ФОТО. ВІДЕО
Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо
Ребров розповів, чому він не залишився у Саудівській Аравії
Ребров про Леоненка у Динамо: Він сам себе закопав
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:58
Футбол. Прес-аташе Динамо натякнув журналісту, що дасть квиток на фінал ЛЧ за позитивний матеріал про Суркіса. ВІДЕО
23:40
Футбол. Футбольний фанат смачно нокаутував п'яного дебошира в центрі Києва. ВІДЕО
23:17
ЧС-2018. Три мільйони замовлень: нова форма збірної Нігерії стала хітом для фанатів. ФОТО
22:56
Футбол. Ребров: Кажу Кличку: "Ти зіграв на нуль", а він мені - "Як це на нуль? Не розумію"
22:38
Футбол. Зідан: Не думаємо, що перемога дістанеться саме нам
22:20
Футбол. Бари, ресторани і гарні дівчата: стало відомо, чим цікавляться іспанські журналісти в Києві
21:59
Теніс. Стаховський, попри поразку в кваліфікації, зіграє в основі Ролан Гаррос
21:40
Баскетбол. Став відомий розширений список збірної України на кваліфікацію до ЧС-2019
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!