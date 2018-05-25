Прес-аташе Динамо натякнув журналісту, що дасть квиток на фінал ЛЧ за позитивний матеріал про Суркіса. ВІДЕО

Олексій Семененко

Прес-аташе Динамо Олексій Семененко в розмові з журналістом Михайлом Ткачем натякнув на винагороду у вигляді квитка на фінал Ліги чемпіонів за позитивний матеріал про Динамо і його президента.

Розмова сталася під час підготовки програмою Схеми розслідування про депутата Грановського.

"Хотілося б отримати додаткову інформацію про матеріал, який готується, адже це імідж не тільки президента клубу, але й Динамо, і країни в цілому. Я зацікавлений в тому, щоб матеріал був позитивним, особливо в контексті проведення фіналів Ліги чемпіонів у Києві", - сказав працівник Динамо.

"Чому б нам не законтачити? У нас же існує журналістський пул. Якщо ви не йдете на фінал ЛЧ, то звертайтеся до Динамо, користуйтеся моментом. Я до вас звертаюся не як офіційна особа, а як колега до колеги", - уточнив Семененко.

Нагадаємо, що Суркіс зробив заяву щодо фіналу Ліги чемпіонів у Києві.