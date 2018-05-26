Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
930 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 09:55
Зірка Шахтаря тренується на базі Атлетико
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард тренується на базі Атлетико Мінейро.
Відповідна світлина з'явилася в Instagram бразильця.
Нагадаємо, що контракт Бернарда з Шахтарем закінчується 30 червня 2018 року.
У нинішньому сезоні на рахунку бразильця 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він відзначився 10 голами.
Раніше повідомлялося про інтерес до Бернарда з боку Челсі.
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