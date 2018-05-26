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26.05.2018  09:55

Зірка Шахтаря тренується на базі Атлетико

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард тренується на базі Атлетико Мінейро.

Відповідна світлина з'явилася в Instagram бразильця.

Нагадаємо, що контракт Бернарда з Шахтарем закінчується 30 червня 2018 року.

У нинішньому сезоні на рахунку бразильця 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких він відзначився 10 голами.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бернарда з боку Челсі.





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