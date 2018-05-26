Маркевич: Вболіватиму за Клоппа

Мирон Маркевич

Голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич у фіналі ЛЧ вболіватиме не за команду, а за тренера - Юргена Клоппа.

Про це розповів сам колишній тренер Металіста та Дніпра.

"Дві команди грають в атакуючий футбол. Я буду вболівати не за команду, а за тренера - Клоппа. Юрген заслужив перемогу в Лізі чемпіонів. Цього я йому і бажаю", - сказав Маркевич в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться 26 травня в Києві на НСК Олімпійський.

Напередодні головні тренери команд-фіналістів Зінедін Зідан і Юрген Клопп провели прес-конференцію.