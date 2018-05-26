Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 10:41
Маркевич: Вболіватиму за Клоппа
|Мирон Маркевич
Голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич у фіналі ЛЧ вболіватиме не за команду, а за тренера - Юргена Клоппа.
Про це розповів сам колишній тренер Металіста та Дніпра.
"Дві команди грають в атакуючий футбол. Я буду вболівати не за команду, а за тренера - Клоппа. Юрген заслужив перемогу в Лізі чемпіонів. Цього я йому і бажаю", - сказав Маркевич в коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться 26 травня в Києві на НСК Олімпійський.
Напередодні головні тренери команд-фіналістів Зінедін Зідан і Юрген Клопп провели прес-конференцію.
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