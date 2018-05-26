Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 10:59
Ярмоленко прибув в розташування збірної
|Андрій Ярмоленко
Напередодні, 25 травня, вінгер дортмундоської Боруссії прибув у розташування збірної України, яка проводить тренувальний збір у Харкові.
Ввечері Ярмоленко встиг провести тренування, яке носило ігровий характер, пише Команда 1.
26 травня, збірна України в повному складі перегляне фінал ЛЧ.
Нагадаємо, що через ушкодження табір національної збірної покинули два хавбеки Динамо.
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