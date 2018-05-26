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508 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 11:18
Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 85 млн євро за екс-зірку Шахтаря
|Дуглас Коста
Англійський Манчестер Юнайтед зацікавлений в трансфері колишнього гірника Дугласа Кости.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Манкуніанці готові запропонувати за бразильського гравця 85 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Ювентус орендував Косту у Баварії до цього літа за 6 млн євро із зобов'язанням викупу за 40 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що в послугах Кости зацікавлений сам Жозе Моурінью.
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