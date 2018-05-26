Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 85 млн євро за екс-зірку Шахтаря

Дуглас Коста

Англійський Манчестер Юнайтед зацікавлений в трансфері колишнього гірника Дугласа Кости.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Манкуніанці готові запропонувати за бразильського гравця 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ювентус орендував Косту у Баварії до цього літа за 6 млн євро із зобов'язанням викупу за 40 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що в послугах Кости зацікавлений сам Жозе Моурінью.