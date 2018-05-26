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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 11:46
Екс-гравці УПЛ потрапили до резерву збірної Бразилії на ЧС-2018
|Жуліано
Екс-гравець Динамо Дуду та екс-футболіст Дніпра Жуліано потрапили до резервного списку збірної Бразилії на ЧС-2018.
Про це повідомляє UOL.
Наразі Дуду виступає за Палмейрас. У поточному сезоні 26-річний бразилець провів 27 матчів, забив 5 голів і зробив 4 ассисти.
Жуліано грає за Фенербахче. Почав сезон в Зеніті, за який провів 4 матчі.
Після переходу в турецький клуб провів 34 матчі, забив 15 голів і зробив 8 голевих передач, пише Трибуна.
Нагадаємо, що до заявки збірної Бразилії на ЧС потрапили Тайсон і Фред.
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