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26.05.2018  11:46

Екс-гравці УПЛ потрапили до резерву збірної Бразилії на ЧС-2018

Жуліано

Екс-гравець Динамо Дуду та екс-футболіст Дніпра Жуліано потрапили до резервного списку збірної Бразилії на ЧС-2018.

Про це повідомляє UOL.

Наразі Дуду виступає за Палмейрас. У поточному сезоні 26-річний бразилець провів 27 матчів, забив 5 голів і зробив 4 ассисти.

Жуліано грає за Фенербахче. Почав сезон в Зеніті, за який провів 4 матчі.

Після переходу в турецький клуб провів 34 матчі, забив 15 голів і зробив 8 голевих передач, пише Трибуна.

Нагадаємо, що до заявки збірної Бразилії на ЧС потрапили Тайсон і Фред.





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