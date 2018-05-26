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226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 11:59
Автограф від Роналду: футболісти Реала зіграли в баскетбол у Києві. ФОТО
|Зліва на право: Каземіро, Роналду та Марсело в Києві
Футболісти мадридського Реала зіграли в баскетбол на домашньому майданчику Київ-Баскету (СК Меридіан).
Мадридці провели неочікуване баскетбольне тренування, це підтвердили очевидці.
Щоправда фотографувати і тим паче знімати баскетбольне тренування Реала заборонили.
Більше того сама робота в залі відбувалася у секретному режимі, пише сайт ФБУ.
Одним з кращих на ігровому майданчику з баскетбольним м’ячем був Кріштіану Роналдо.
Попри заборону знімати Кріштіано не відмовив у автографі на баскетбольному м’ячі.
|Баскетбольний м'яч з автографом Роналду
Нагадаємо, що Реал прибув до Києва 24 травня ввечері.
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