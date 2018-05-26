Автограф від Роналду: футболісти Реала зіграли в баскетбол у Києві. ФОТО

Зліва на право: Каземіро, Роналду та Марсело в Києві

Футболісти мадридського Реала зіграли в баскетбол на домашньому майданчику Київ-Баскету (СК Меридіан).

Мадридці провели неочікуване баскетбольне тренування, це підтвердили очевидці.

Щоправда фотографувати і тим паче знімати баскетбольне тренування Реала заборонили.

Більше того сама робота в залі відбувалася у секретному режимі, пише сайт ФБУ.

Одним з кращих на ігровому майданчику з баскетбольним м’ячем був Кріштіану Роналдо.

Попри заборону знімати Кріштіано не відмовив у автографі на баскетбольному м’ячі.

Баскетбольний м'яч з автографом Роналду

Нагадаємо, що Реал прибув до Києва 24 травня ввечері.