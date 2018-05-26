Сидорчук: Телефонував Ленс, просив знайти квартири для родичів хавбека Ліверпуля

Сергій Сидорчук

До капітана Динамо Сергія Сидорчука постійно звертаються з проханням дістати квитки на фінал ЛЧ і допомогти з житлом.

Про це розповів сам гравець Динамо.

"Ленс телефонував, Вейналдум (хавбек Ліверпуля - ред.) просив, щоб якісь квартири родичам знайшли", - сказав хавбек збірної України.

"Квитки? Я ледве батькові й тестю дістав. А сам навіть не збирався йти на гру", - зауважив футболіст.

"Буду вболівати за Ліверпуль. Джерард мені завжди подобався", - цитує Сидорчука FootBoom.

Нагадаємо, що наразі Сергій Сидорчук знаходиться на тренувальному зборі збірної України.