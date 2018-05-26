Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
188 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 12:15
Сидорчук: Телефонував Ленс, просив знайти квартири для родичів хавбека Ліверпуля
|Сергій Сидорчук
До капітана Динамо Сергія Сидорчука постійно звертаються з проханням дістати квитки на фінал ЛЧ і допомогти з житлом.
Про це розповів сам гравець Динамо.
"Ленс телефонував, Вейналдум (хавбек Ліверпуля - ред.) просив, щоб якісь квартири родичам знайшли", - сказав хавбек збірної України.
"Квитки? Я ледве батькові й тестю дістав. А сам навіть не збирався йти на гру", - зауважив футболіст.
"Буду вболівати за Ліверпуль. Джерард мені завжди подобався", - цитує Сидорчука FootBoom.
Нагадаємо, що наразі Сергій Сидорчук знаходиться на тренувальному зборі збірної України.
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