Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
262 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 13:45
Клуб Першої ліги припинить своє існування
Укрнафта на минулому тижні прийняла рішення ліквідувати футбольний клуб Нафтовик-Укрнафта.
Про це повідомив мер Охтирки Ігор Алєксєєв.
"Вже прийнято рішення - клубу не буде", - заявив політик.
"Виникає питання щодо спортивного комплексу. На сьогоднішній день увесь спортивний комплекс знаходиться в податковій заставі в державній фіскальній службі за борги, які Укрнафта має перед державою", - зазначив фахівець.
"Вже почалася робота по виходу з території спорткомплексу, їм він не потрібен", - цитує Алєксєєва Трибуна.
Нагадаємо, що харківський Геліос також розпочав процедуру ліквідації клубу.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій