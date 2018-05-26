Клуб Першої ліги припинить своє існування

Укрнафта на минулому тижні прийняла рішення ліквідувати футбольний клуб Нафтовик-Укрнафта.

Про це повідомив мер Охтирки Ігор Алєксєєв.

"Вже прийнято рішення - клубу не буде", - заявив політик.

"Виникає питання щодо спортивного комплексу. На сьогоднішній день увесь спортивний комплекс знаходиться в податковій заставі в державній фіскальній службі за борги, які Укрнафта має перед державою", - зазначив фахівець.

"Вже почалася робота по виходу з території спорткомплексу, їм він не потрібен", - цитує Алєксєєва Трибуна.

Нагадаємо, що харківський Геліос також розпочав процедуру ліквідації клубу.