Колишній нападник збірної України зустрівся з Клоппом. ФОТО

Андрій Воронін у футболці Ліверпуля



Екс-форвард збірної України Андрій Воронін зустрівся з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом.

Відповідна світлина з'явилася в Instagram Вороніна.

"По складу вирішили, вболіваємо за Ліверпуль", - написав Воронін.

Нагадаємо, що свого часу Воронін і Клопп разом грали за Майнц, а потім нинішній тренер мерсисайдців був тренером Вороніна.

Також Воронін грав за Ліверпуль у сезонах 2007 - 2010 років.

Відомо, що напередодні Воронін зіграв на Хрещатику за збірну Шевченка.

Раніше екс-футболіст прийняв участь в благодійному турнірі в Києві.