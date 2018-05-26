Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
545 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 13:59
Колишній нападник збірної України зустрівся з Клоппом. ФОТО
|Андрій Воронін у футболці Ліверпуля
Екс-форвард збірної України Андрій Воронін зустрівся з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом.
Відповідна світлина з'явилася в Instagram Вороніна.
"По складу вирішили, вболіваємо за Ліверпуль", - написав Воронін.
Нагадаємо, що свого часу Воронін і Клопп разом грали за Майнц, а потім нинішній тренер мерсисайдців був тренером Вороніна.
Також Воронін грав за Ліверпуль у сезонах 2007 - 2010 років.
Відомо, що напередодні Воронін зіграв на Хрещатику за збірну Шевченка.
Раніше екс-футболіст прийняв участь в благодійному турнірі в Києві.
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