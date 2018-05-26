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26.05.2018  13:59

Колишній нападник збірної України зустрівся з Клоппом. ФОТО

Андрій Воронін у футболці Ліверпуля


Екс-форвард збірної України Андрій Воронін зустрівся з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом.

Відповідна світлина з'явилася в Instagram Вороніна.

"По складу вирішили, вболіваємо за Ліверпуль", - написав Воронін.

Нагадаємо, що свого часу Воронін і Клопп разом грали за Майнц, а потім нинішній тренер мерсисайдців був тренером Вороніна.

Також Воронін грав за Ліверпуль у сезонах 2007 - 2010 років.

Відомо, що напередодні Воронін зіграв на Хрещатику за збірну Шевченка.

Раніше екс-футболіст прийняв участь в благодійному турнірі в Києві.





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