Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
309 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 14:24
Король Іспанії прибув до Києва
|Король Іспанії Філіп VI
Король Іспанії Філіп VI прибув до Києва на фінал ЛЧ.
Раніше повідомлялося, що іспанський монарх прибуде до Києва на фінал ЛЧ, щоб підтримати футболістів Реала.
Нагадаємо, що фінальна гра між Реалом і Ліверпулем відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський о 21:45.
Напередодні на Хрещатику команда Шевченка розписала мирову з легендами Реала.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій