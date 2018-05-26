Король Іспанії прибув до Києва

Король Іспанії Філіп VI

Король Іспанії Філіп VI прибув до Києва на фінал ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що іспанський монарх прибуде до Києва на фінал ЛЧ, щоб підтримати футболістів Реала.

Нагадаємо, що фінальна гра між Реалом і Ліверпулем відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський о 21:45.

Напередодні на Хрещатику команда Шевченка розписала мирову з легендами Реала.