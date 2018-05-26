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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 15:49
Шевченко: Футболісти, які були замішані в договірних матчах, не зможуть потрапити в збірну України. ВІДЕО
|Андрій Шевченко
Українські футболісти, які мають відношення до договірних матчів не зможуть потрапити до національної збірної.
Про це заявив головний тренер національної команди України Андрій Шевченко.
"Час прийшов, це не робилося спеціально під фінал ЛЧ в Києві. Якщо хтось зробив якусь незаконну річ, їх треба карати", - наголосив керманич української збірної.
"Гравці, які були замішані в договірних матчах не зможуть потрапити до національної збірної", - сказав Шевченко в ефірі програми телепрограми HARD з Влащенко.
Нагадаємо, що напередодні команда Шевченка розгромила легенд УЄФА і зіграє з легендами Реала.
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