Реал - Ліверпуль: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів у Києві

26 травня у Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18, у якому зійдуться Реал та Ліверпуль.

Букмекери вважають, що іспанська команда утретє поспіль стане володарем трофею.

На те, що саме футболісти Реала піднімуть над своїми головами чемпіонський кубок на НСК Олімпійський, можна поставити із показником 1,70, Ліверпуля - 2,30.

Що стосується розкладу в основний час матчу, то він наступний: перемога Реала - 2,30, нічия - 3,80, перемога Ліверпуля - 3,10.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп пожартував щодо тренерського протистояння із Зінедіном Зіданом.

Також стало відомо, що ФФУ розповсюджує квитки на фінал ЛЧ через спекулянтів.