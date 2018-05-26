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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 17:42
Як Реал готувався до фіналу Ліги чемпіонів у Києві: відео тренування Роналду та Ко
Напередодні фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві між Реалом та Ліверпулем іспанці провели тренування на НСК Олімпійський.
Короткий відеоогляд події розміщено на офіційній сторінці Реала у Twitter.
💪🏆 BEHIND THE SCENES— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 26 травня 2018 р.
¡Preparando la FINAL! #APorLa13 pic.twitter.com/j8ShlFWOlY
Як відомо, матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.
Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.
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