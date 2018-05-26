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26.05.2018  17:42

Як Реал готувався до фіналу Ліги чемпіонів у Києві: відео тренування Роналду та Ко

 

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві між Реалом та Ліверпулем іспанці провели тренування на НСК Олімпійський. 

Короткий відеоогляд події розміщено на офіційній сторінці Реала у Twitter. 

Як відомо, матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.

Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ





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