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26.05.2018  18:25

Ліверпуль готовий здивувати Реал пропозицією щодо молодого таланту з Іспанії

 Марко Асенсіо

Вінгер Реала Марко Асенсіо продовжує бути однією із трансферних цілей Ліверпуля. 

Після продажу у Барселону Філіппе Коутінью керманич червоних Юрген Клопп не залишає надій залучити до своєї команди талановитого атакувального гравця, який у свої 22 роки вже має стабільне місце у збірній Іспанії.

Як пише іспанська та англійська преса, Ліверпуль зробив Реалу пропозицію у 130 мільйонів фунтів стерлінгів.

Поки що невідомо, як відреагують на це у розташуванні Королівського клубу, адже раніше, згідно із інформацією ЗМІ, там відмовили ліверпульцям. 

Цікаво, що рік тому Ліверпуль теж хотів придбати Асенсіо - тоді Реал двічі ігнорував пропозицію англійців на рівні 50-60 мільйонів євро. 

Як відомо, Реал та Ліверпуль 26 травня у Києві зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18.

Раніше Асенсіо потрапив у заявку збірної Іспанії на ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Асенсіо цікавить ПСЖ.





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