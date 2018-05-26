Ліверпуль готовий здивувати Реал пропозицією щодо молодого таланту з Іспанії
|Марко Асенсіо
Вінгер Реала Марко Асенсіо продовжує бути однією із трансферних цілей Ліверпуля.
Після продажу у Барселону Філіппе Коутінью керманич червоних Юрген Клопп не залишає надій залучити до своєї команди талановитого атакувального гравця, який у свої 22 роки вже має стабільне місце у збірній Іспанії.
Як пише іспанська та англійська преса, Ліверпуль зробив Реалу пропозицію у 130 мільйонів фунтів стерлінгів.
Поки що невідомо, як відреагують на це у розташуванні Королівського клубу, адже раніше, згідно із інформацією ЗМІ, там відмовили ліверпульцям.
Цікаво, що рік тому Ліверпуль теж хотів придбати Асенсіо - тоді Реал двічі ігнорував пропозицію англійців на рівні 50-60 мільйонів євро.
Як відомо, Реал та Ліверпуль 26 травня у Києві зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18.
Раніше Асенсіо потрапив у заявку збірної Іспанії на ЧС-2018.
Також повідомлялося, що Асенсіо цікавить ПСЖ.
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