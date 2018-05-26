Горді та галасливі: у Ліверпулі показали підтримку команди у Києві. ФОТО

Фанати Ліверпуля у Києві/tsn.ua

Фанати Ліверпуля проявили себе з найкращого боку напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Так вважають у прес-службі червоних, яка розмістила на сторінці у Twitter публікацію під назвою "Горді та галасливі у Києві", підкріпивши її фотографіями фанатів на вулицях української столиці.

Як відомо, Реал та Ліверпуль 26 травня у Києві зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18. Матч розпочнеться о 21:45.

Раніше у Ліверпулі згадали усі перемоги у Кубку та Лізі чемпіонів.