Багатостраждальний Кубок Ліги чемпіонів повернувся на законне місце. ФОТО
Кубок Ліги чемпіонів, який розіграють у фіналі турніру Реал та Ліверпуль, розмістився на особливому місці на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.
Про це свідчить фото, яке з'явилося на сторінці Ліги чемпіонів УЄФА у Twitter.
"Який з двох капітанів підніме цей Кубок над своєю головою?", - підписане фото із трофєм.
Which captain will be lifting this later? 🤔#UCLfinal pic.twitter.com/QjIhvhOnhG— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 травня 2018 р.
Нагадаємо, що Кубок прибув в Україну задовго до фіналу і встиг не лише побувати на різноманітних презентаціях, а й в особистому користуванні президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Згодом трофей та Павелко стали об'єктами для жартів та мемів у мережі.
Згодом в УЄФА висловили занепокоєння тим, що кубок Ліги чемпіонів використовується не за призначенням.
Як відомо, у фіналі ЛЧ-2017/18 зіграють Реал та Ліверпуль.
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