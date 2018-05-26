Багатостраждальний Кубок Ліги чемпіонів повернувся на законне місце. ФОТО

Кубок Ліги чемпіонів, який розіграють у фіналі турніру Реал та Ліверпуль, розмістився на особливому місці на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Про це свідчить фото, яке з'явилося на сторінці Ліги чемпіонів УЄФА у Twitter.

"Який з двох капітанів підніме цей Кубок над своєю головою?", - підписане фото із трофєм.

Нагадаємо, що Кубок прибув в Україну задовго до фіналу і встиг не лише побувати на різноманітних презентаціях, а й в особистому користуванні президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Згодом трофей та Павелко стали об'єктами для жартів та мемів у мережі.

Згодом в УЄФА висловили занепокоєння тим, що кубок Ліги чемпіонів використовується не за призначенням.

Як відомо, у фіналі ЛЧ-2017/18 зіграють Реал та Ліверпуль.