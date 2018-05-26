Президент УЄФА про фінал Ліги чемпіонів у Києві: Ми зробили правильний вибір

Київ приймає справжнє футбольне свято/Twitter UCL

Київ поки що виправдовує довіру УЄФА щодо прийому фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.

Про це заявив голова європейської організації Александер Чеферін під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком.

"Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх", - Чеферіна прес-служба Порошенка.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що наступною ціллю України є отримання права провести або матч за Суперкубок УЄФА, або фінал Ліги Європи.

Як відомо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський.