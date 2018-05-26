Дивилися за ним: Суркіс зробив несподівану заяву щодо головної зірки Ліверпуля

Мохамед Салах (праворуч)

Скаути київського Динамо цікавилися вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом ще задовго до того, як він став зіркою світового футболу.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю Football Hub напередодні фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем у Києві.

"Він відкриття цього сезону. Чи могли ми його запросити? Я б так не говорив. Переглядали його, слідкували - так", - заявив Суркіс.

Нагадаємо, Салах до переходу у Ліверпуль влітку 2017 року у Європі грав за Базель, Челсі, Фіорентину та Рому. Цікаво, що Динамо у 2013 році придбало захисника Базеля Александара Драговича за 7 мільйонів євро, тоді як через півроку Салах перейшов у Челсі за майже удвічі більшу суму.

Як відомо, матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.

Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.