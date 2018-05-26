Дивилися за ним: Суркіс зробив несподівану заяву щодо головної зірки Ліверпуля
|Мохамед Салах (праворуч)
Скаути київського Динамо цікавилися вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом ще задовго до того, як він став зіркою світового футболу.
Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю Football Hub напередодні фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем у Києві.
"Він відкриття цього сезону. Чи могли ми його запросити? Я б так не говорив. Переглядали його, слідкували - так", - заявив Суркіс.
Нагадаємо, Салах до переходу у Ліверпуль влітку 2017 року у Європі грав за Базель, Челсі, Фіорентину та Рому. Цікаво, що Динамо у 2013 році придбало захисника Базеля Александара Драговича за 7 мільйонів євро, тоді як через півроку Салах перейшов у Челсі за майже удвічі більшу суму.
Як відомо, матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.
Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.
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