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512 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 21:11
Прибуття Ліверпуля на НСК Олімпійський показали з несподіваного ракурсу. ВІДЕО
Англійський Ліверпуль прибув на НСК Олімпійський, де о о 21:45 розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала.
Прибуття червоних на арену показали з несподіваного ракурсу - відеоролику прес-служби клубу розпочинається із кадрів, знятих з висоти пташиного польоту.
The Reds have arrived! 🔴#UCLfinal #WeAreLiverpool pic.twitter.com/rMTjymZnsl— Liverpool FC (@LFC) 26 травня 2018 р.
Раніше у мережі показали, як виглядав Олімпійський за декілька годин до початку важливого матчу.
Також стало відомо, що на стадіон прибув суперник Ліверпуля мадридський Реал.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій