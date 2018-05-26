Прибуття Ліверпуля на НСК Олімпійський показали з несподіваного ракурсу. ВІДЕО

Англійський Ліверпуль прибув на НСК Олімпійський, де о о 21:45 розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала.

Прибуття червоних на арену показали з несподіваного ракурсу - відеоролику прес-служби клубу розпочинається із кадрів, знятих з висоти пташиного польоту.

Раніше у мережі показали, як виглядав Олімпійський за декілька годин до початку важливого матчу.

Також стало відомо, що на стадіон прибув суперник Ліверпуля мадридський Реал.