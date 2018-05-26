Реал впевнено переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18





26 травня у Києві на НСК Олімпійський Реал та Ліверпуль зійшлися у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18.

Реал завдяки голам Каріма Бензема та дублю Гарета Бейла здобув перемогу 3:1.

На 64-й хвилині Гарет Бейл, який тільки-но вийшов на заміну, красивим ударом через себе знову вивів Реал уперед - 2:1. А на 84-й хвилині валієць оформив дубль, вразивши ворота Ліверпуля після жахливої помилки голкіпера Лоріса Каріуса.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Карім Бензема, проте вже за 4 хвилини Садіо Мане після розіграшу кутового відновив рівновагу.

На 44-й хвилині поєдинку Реал забив гол, проте його не зарахували через те, що Криштіану Роналду перебував у положені поза грою. А точним ударом відзначився Карім Бензема, який добивав м'яч у ціль після того, як воротар червоних впорався із ударом Криштіану.

На 31-й хвилині матч з поля пішов лідер Ліверпуля Мохамед Салах. Він травмувався кількома хвилинами раніше у боротьбі за позицію проти Серхіо Рамоса.

Згодом, через 5 хвилин втрат зазнав і Реал - травмувався і був замінений правий захисник команди Дані Карвахаль, який лише недавно відновився після травми у півфінальному поєдинку з Баварією.

За кількістю звитяг у головному єврокубковому турнірі Реал та Ліверпуль є найбільш успішними клубами на континенті - так, в активі мадридці - 12 перемог, тоді як у англійців - 5. При цьому вершкові вигравали ЛЧ у двох попередніх розіграшах.

Ліга чемпіонів-2017/18

Фінал

26 травня

Київ, НСК Олімпійський

Реал - Ліверпуль - 3:1 (0:0)



Голи: 1:0 - 51 Бензема, 1:1 - 54 Мане, 2:1 - 64 Бейл, 3:1 - 84 Бейл.

Реал: Навас, Карвахаль (Начо), Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич, Каземіру, Іско (Бейл, 61), Бензема, Роналду.

Ліверпуль: Каріус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Гендерсон, Мілнер (Джан, 83), Вейналдум, Салах (Лаллане, 31), Мане, Фірміну.

Раніше у мережі показали, як виглядав Олімпійський за декілька годин до початку важливого матчу.

Як повідомлялося, президент УЄФА на зустрічі із Петром Порошенком відзначив успіхи України в організації важливого заходу.