Суркіс перед фіналом Ліги чемпіонів згадав про слова Лобановського, які б могли надихнути Реал та Ліверпуль
|Реал та Ліверпуль у боротьбі за Кубок Ліги чемпіонів могли б мотивувати слова Лобановського
У футболі важливо не лише переважати суперника за майстерністю, а й віра у власні сили.
Про такий принцип у тренерській роботі легендарного тренера Динамо Валерія Лобановского згадав президент біло-синіх Ігор Суркіс, коментуючи розклади напередодні фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем, який відбудеться у Києві.
"Він (Лобановський - ред.) говорив їм (гравцям Динамо - ред.) такі слова: "Не має значення, проти якої команди ви граєте. Адже ви граєте проти таких самих людей. Якщо у вас бракує майстерності, компенсуйте це самовіддачею". І динамівці виходили та перегравали Барселону, Реал. Тобто у футболі, якщо стоїть задача та команда вірить у власні сили, можна обігрувати будь-якого суперника", - сказав Суркіс.
Президент Динамо додав, що буде вболівати за красивий футбол, проте вірить у те, що Ліверпуль зможе перервати переможну ходу Реала у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.
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