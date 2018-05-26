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26.05.2018  23:23

Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів. ФОТО

 

Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб побачити фінал Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем

Біля однієї із фан-зон у серодмісті Києва, яку розташовано, на Подолі любителі футболу залізли на дах Контрактового будинку, який перебуває у стадії реконструкції. 

Фото з Контрактової площі опинилися у розпоряджені Чемпіона.

 
 

Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.

Раніше у мережі показали, як виглядає НСК Олімпійський за півгодини до старту гри Реала та Ліверпуля.





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