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449 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 23:23
Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів. ФОТО
Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб побачити фінал Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем.
Біля однієї із фан-зон у серодмісті Києва, яку розташовано, на Подолі любителі футболу залізли на дах Контрактового будинку, який перебуває у стадії реконструкції.
Фото з Контрактової площі опинилися у розпоряджені Чемпіона.
Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.
Раніше у мережі показали, як виглядає НСК Олімпійський за півгодини до старту гри Реала та Ліверпуля.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій