Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів. ФОТО

Уболівальники у Києві ризикують життям, щоб побачити фінал Ліги чемпіонів-2017/18 між Реалом та Ліверпулем.

Біля однієї із фан-зон у серодмісті Києва, яку розташовано, на Подолі любителі футболу залізли на дах Контрактового будинку, який перебуває у стадії реконструкції.

Фото з Контрактової площі опинилися у розпоряджені Чемпіона.

Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.

Раніше у мережі показали, як виглядає НСК Олімпійський за півгодини до старту гри Реала та Ліверпуля.