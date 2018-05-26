Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
715 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 23:37
Шевченко виніс Кубок переможця Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський. ФОТО
Колишній гравець Динамо, Мілана, Челсі, нинішній керманич збірної України Андрій Шевченко отримав важливу місію перед фіналом Ліги чемпіонів-2017/18.
Українець виніс на поле Кубок переможця Ліги чемпіонів перед матчем Реала та Ліверпуля.
This is it.#UCLfinal pic.twitter.com/6IRXsCE0Il— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 травня 2018 р.
Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.
Раніше стало відомо, що вболівальники у Києві ризикують життям, щоб побачити матч Реал - Ліверпуль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій