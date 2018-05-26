Шевченко виніс Кубок переможця Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський. ФОТО

Колишній гравець Динамо, Мілана, Челсі, нинішній керманич збірної України Андрій Шевченко отримав важливу місію перед фіналом Ліги чемпіонів-2017/18.

Українець виніс на поле Кубок переможця Ліги чемпіонів перед матчем Реала та Ліверпуля.

Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.

Раніше стало відомо, що вболівальники у Києві ризикують життям, щоб побачити матч Реал - Ліверпуль.