Стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів

Гарет Бейл

Головний тренер Реала Зінедін Зідан став першим в історії футболу спеціалістом, якому вдавалося перемогти у Лізі чемпіонів тричі поспіль.

Завдяки перемозі над Ліверпулем у фіналі ЛЧ-2017/18 у Києві (3:1) команда Зідана продовжила переможну серію у турнірі.

Нагадаємо, Реал переміг у сезоні-2015/16 Атлетико, а у минулому розіграші здолав у вирішальному поєдинку Ювентус.

Також стало відомо, що Гарет Бейл, забив другий та третій м'ячі у ворота Ліверпуля, став першим гравцем, який вийшов на поле з лави запасних у фіналі Ліги чемпіонів і забив два м'ячі.

Зазначимо, що Бейл з'явився на полі на 61-й хвилині зустрічі при рахунку 1:1, замінивши Іско і вже за три хвилині красивим ударом через себе вивів свою команду вперед. А через 20 хвилин валієць поставив точку у грі, вразивши ворота дальнім ударом. При цьому помилки припустився голкіпер червоних Лоріс Каріус.

Раніше повідомлялося, що чемпіонський кубок на поле перед стартовим свистком виніс Андрій Шевченко.