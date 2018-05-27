Реалу вручили Кубок переможця Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів/Real Madrid Twitter

Після перемоги над Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18 (3:1) футболісти Реала отримали Кубок переможця.

Момент нагородження команди з Мадрида розмістила прес-служба клубу на офіційній сторінці у Twitter.

Реал утринадцяте став найкращим клубов Європи.

Також стало відомо, що Зідан став першим тренером в історії, якому вдалося тричі поспіль виграти Лігу/Кубок чемпіонів.