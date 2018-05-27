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373 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 00:27
Реалу вручили Кубок переможця Ліги чемпіонів. ВІДЕО
|Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів/Real Madrid Twitter
Після перемоги над Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів-2017/18 (3:1) футболісти Реала отримали Кубок переможця.
Момент нагородження команди з Мадрида розмістила прес-служба клубу на офіційній сторінці у Twitter.
🙌🏆 #CHAMP13NS OF EUROPE!!! pic.twitter.com/NCo9HdYJoZ— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 26 травня 2018 р.
Реал утринадцяте став найкращим клубов Європи.
Також стало відомо, що Зідан став першим тренером в історії, якому вдалося тричі поспіль виграти Лігу/Кубок чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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