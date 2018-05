Фулгем виграв у Астон Вілли та вийшов в АПЛ

Фулгем вийшов у Прем'єр-лігу Англії, перемігши Астон Віллу у плей-офф Чемпіоншипа.

Матч завершився із рахунком 1:0 на користь команди з Лондона.

Цікаво, що тренер Астон Вілли вперше не виграв у плей-офф - раніше він вивів таким чином в АПЛ Бірмінгем та Галл Сіті.

Зазначимо, що прямі путівки в АПЛ з Чемпіоншипа здобули Вулвергемптон та Кардіфф.

Як відомо, чемпіоном АПЛ у сезоні-2017/18 став Манчестер Сіті, в якому виступає українець Олександр Зінченко.

Також повідомлялося, що Мохамеда Салаха з Ліверпуля визнано найкращим гравцем АПЛ.

Чемпіонат Англії

Матч за право виступати в АПЛ-2018/19

26 травня

Астон Вілла - Фулгем - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Керні

