Фулгем виграв у Астон Вілли та вийшов в АПЛ
Фулгем вийшов у Прем'єр-лігу Англії, перемігши Астон Віллу у плей-офф Чемпіоншипа.
Матч завершився із рахунком 1:0 на користь команди з Лондона.
Цікаво, що тренер Астон Вілли вперше не виграв у плей-офф - раніше він вивів таким чином в АПЛ Бірмінгем та Галл Сіті.
Зазначимо, що прямі путівки в АПЛ з Чемпіоншипа здобули Вулвергемптон та Кардіфф.
Як відомо, чемпіоном АПЛ у сезоні-2017/18 став Манчестер Сіті, в якому виступає українець Олександр Зінченко.
Також повідомлялося, що Мохамеда Салаха з Ліверпуля визнано найкращим гравцем АПЛ.
Чемпіонат Англії
Матч за право виступати в АПЛ-2018/19
26 травня
Астон Вілла - Фулгем - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 23 Керні
🤪 A little reminder of the #PlayOffFinal full-time score 👇— Fulham Football Club (@FulhamFC) 26 травня 2018 р.
YEEEESSSSSS, GET IN! #FULFORCE pic.twitter.com/p8jCatUwFu
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