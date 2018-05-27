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27.05.2018  01:04

Роналду натякнув, що може залишити Реал

 Криштіану Роналду

Криштіану Роналду після перемоги Реала над Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів (3:1) натякнув, зробив несподівану заяву щодо свого майбутнього.

За словами 33-річного футболіста, який виступає за Реал з 2009 року, він розповість фанатам, чи залишиться у команді, у найближчі дні.

"У Реалі все було чудово. У найближчі пару днів я дам відповідь фанатам, які завжди мене підтримували. Зараз же ми створили історію і будемо це святкувати. Я насолоджуюся моментом, тому говорити про майбутнє зараз не так важливо. Подивимося, що буде потім. Хто кращий бомбардир Ліги чемпіонів? Хто виграв більше всіх трофеїв, забив більше голів?", - цитує Marca Роналду.

Нагадаємо, що Реал переміг завдяки голам Каріма Бензема та Гарета Бейла. Сам же Роналду став п'ятиразовим переможцем ЛЧ. 

Реал утринадцяте став найкращим клубов Європи. 

Також стало відомо, що Зідан став першим тренером в історії, якому вдалося тричі поспіль виграти Лігу/Кубок чемпіонів.





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