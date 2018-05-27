Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
631 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 09:20
Барселона привітала Реал з перемогою в Лізі чемпіонів
Барселона привітала Реал після перемоги над Ліверпулем у фінальному матчі Ліги чемпіонів.
"Вітаємо Реал з титулом Ліги чемпіонів-2017/18", - йдеться в повідомленні у офіційному Твіттері каталонського клубу.
Enhorabuena al @realmadrid por el título de la Champions League 2017/18— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona_es) 26 травня 2018 р.
Як відомо, раніше стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів.
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