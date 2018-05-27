Барселона привітала Реал з перемогою в Лізі чемпіонів

Барселона привітала Реал після перемоги над Ліверпулем у фінальному матчі Ліги чемпіонів.

"Вітаємо Реал з титулом Ліги чемпіонів-2017/18", - йдеться в повідомленні у офіційному Твіттері каталонського клубу.

Enhorabuena al @realmadrid por el título de la Champions League 2017/18 — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona_es) 26 травня 2018 р.

Як відомо, раніше стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів.