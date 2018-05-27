Зідан поділився емоціями після перемоги в Лізі чемпіонів

Зінедін Зідан

Реал своєю важкою працею заслужив на перемогу в фіналі Ліги чемпіонів.

Про це після гри проти Ліверпуля заявив тренер команди Зінедін Зідан.

"Те, що ми зараз переживаємо, - це фантастика. У мене немає слів. Я сказав гравцям, щоб вони насолоджувалися цим моментом - нічого подібного в їхньому житті більше не буде. Найголовніше сьогодні - наше спільне досягнення, і гравці заслуговують найкращих слів. Повірте, зробити таке вкрай складно", - сказав він.

"Немає ніякого секрету. Є важка робота, є талановиті гравці. Ми завжди знали, що ця команда здатна на багато що. Вони дуже багато працювали і голодні до нових перемог, що знову довели. Я тільки почав тренерську кар'єру і переживаю неймовірні моменти разом з хлопцями. Таке потрібно відсвяткувати", - зазначив тренер.

"Для мене найскладнішим було дістатися до фіналу - ми обіграли ПСЖ, Юве і Баварію і потім здолали Ліверпуль, який провів чудовий сезон. Гол Кріштіану (в Турині), гол Бейла в сьогоднішньому матчі і мій гол повинні залишатися в історії", - підсумував Зідан.

Як відомо, раніше стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів.