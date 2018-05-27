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1694 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 10:04
Легіонер Динамо залишив команду
|Карлос Самбрано
Перуанський легіонер Динамо Карлос Самбрано покинув київський клуб.
Carlos Zambrano de saída do Dínamo Kiev.— Transferências ao Minuto (@transf_min) 26 травня 2018 р.
O defesa de 28 anos termina contrato no próximo mês e não vai renovar com o emblema ucraniano.
O atleta peruano chegou à Ucrânia no mercado de Janeiro, oriundo do Rubin Kazan. pic.twitter.com/rnin4A4BuQ
Нагадаємо, Самбрано поповнив Динамо в січні цього року на правах вільного агента, але з того часу не провів за команду на полі жодної хвилини.
Раніше Самбрано захищав кольори Рубіна, ПАОКа, Шальке та інших німецьких клубів.
Як відомо, перуанського телеведучого посадили в тюрму за наклеп щодо Самбрано.
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