Легіонер Динамо залишив команду

Перуанський легіонер Динамо Карлос Самбрано покинув київський клуб.

Carlos Zambrano de saída do Dínamo Kiev.

O defesa de 28 anos termina contrato no próximo mês e não vai renovar com o emblema ucraniano.

O atleta peruano chegou à Ucrânia no mercado de Janeiro, oriundo do Rubin Kazan. pic.twitter.com/rnin4A4BuQ