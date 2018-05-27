Легіонер Динамо залишив команду

Карлос Самбрано

Перуанський легіонер Динамо Карлос Самбрано покинув київський клуб.

Carlos Zambrano de saída do Dínamo Kiev.

O defesa de 28 anos termina contrato no próximo mês e não vai renovar com o emblema ucraniano.

O atleta peruano chegou à Ucrânia no mercado de Janeiro, oriundo do Rubin Kazan. pic.twitter.com/rnin4A4BuQ — Transferências ao Minuto (@transf_min) 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, Самбрано поповнив Динамо в січні цього року на правах вільного агента, але з того часу не провів за команду на полі жодної хвилини.

Раніше Самбрано захищав кольори Рубіна, ПАОКа, Шальке та інших німецьких клубів.

Як відомо, перуанського телеведучого посадили в тюрму за наклеп щодо Самбрано.