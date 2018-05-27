Клопп про поразку від Реала: Я не в порядку. Зовсім навпаки
|Юрген Клопп
Юрген Клопп дуже засмутився поразці Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це тренер заявив у коментарі сайту УЄФА.
"Вітаю Реал з перемогою. Травма Салаха була серйозним моментом матчу. Але ми ніколи не дізнаємося, як би міг закінчитися матч, якби він залишився. Ми, природно, були шоковані і занадто глибоко відійшли назад. Бейл зіграв ключову роль - він забив неймовірний гол ударом через себе", - зазначив тренер.
"Я не в порядку. Зовсім навпаки. Але намагаюся зберігати професіоналізм. Мої почуття зараз не так важливі. Я вже програвав важливі матчі і зможу впоратися з розчаруванням. Але зараз всі ми почуваємося жахливо. Дорога додому буде не з приємних. Ми не змогли виграти фінал і втратили дуже важливого футболіста", - підсумував Клопп.
Як відомо, раніше Клопп заявляв, що у фіналі ЛЧ зустрінуться два тренери, які поняття не мають, що таке тактика.
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