Український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ

Максим Коваль

Український голкіпер Максим Коваль підтримав воротаря Ліверпуля Лоріса Каріуса після провального матчу в фіналі Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Всі голкіпери, в тому числі і я, з тобою. Ніколи не здавайся", – написав Коваль.

Як відомо, Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.