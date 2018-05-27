Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
471 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.05.2018 10:41
Український воротар підтримав голкіпера Ліверпуля після провалу у фіналі ЛЧ
|Максим Коваль
Український голкіпер Максим Коваль підтримав воротаря Ліверпуля Лоріса Каріуса після провального матчу в фіналі Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це він написав у своєму Інстаграмі.
"Всі голкіпери, в тому числі і я, з тобою. Ніколи не здавайся", – написав Коваль.
Як відомо, Коваль став найгіршим футболістом чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій